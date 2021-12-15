МИД РФ: Рябков и Донфрид обсуждали гарантии безопасности в свете активности НАТО

Сергей Рябков Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России прокомментировало переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Мероприятие прошло в среду, 15 декабря 2021 года. Оно продлилось 40 минут.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Рябков и Донфрид могли обсуждать ситуацию на Украине, так как в Госдепе называли целью поездки замгоссекретаря обсуждение "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

По данным Госдепа, после визитов в Россию и на Украину Донфрид отправится в Брюссель, где встретится должностными лицами стран НАТО и Евросоюза. В ходе этих встреч также будет обсуждаться дипломатическое решение украинского кризиса.