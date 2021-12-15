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В мире15 декабря 2021 14:18

ЕС выделит Молдавии €60 млн для помощи пострадавшим от роста цен на газ

Евросоюз выделит Молдавии €60 млн на помощь «наиболее уязвимым людям»
Мария ПАВЛОВА
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ЕС выделил Молдавии 60 млн евро, чтобы компенсировать рост цен на газ для самых уязвимых потребителей.

ЕС выделил Молдавии 60 млн евро, чтобы компенсировать рост цен на газ для самых уязвимых потребителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Евросоюз и Молдавия подписали документ, который предусматривает выделение Кишиневу средств для помощи наиболее пострадавшим потребителям газа. Об этом сообщила в среду 15 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Я рада, что сегодня мы подпишем пакет на €60 млн, чтобы снизить последствия роста газовых цен для наиболее уязвимых людей в Молдавии», - цитирует ТАСС Урсулу фон дер Ляйен.

Майя Санду подчеркнула, что подписание этого соглашения подтверждает полезность участия в Восточном партнерстве для Молдавии.

«Ресурсы, которые вы выделили сегодня, пойдут уязвимым людям, а мы продолжим совместную работу по энергобезопасности, чтобы Молдавия больше не сталкивалась с такими ситуациями как сегодня», - сказала Санду.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Позже «Газпром» предупредил Молдавию о возможности прекращения поставки газа из-за того, что Молдавия не выполнила в срок обязательства по оплате топлива.

В декабре компания «Молдовагаз» перечислило российскому холдингу «Газпром» платеж за потребленный в ноябре 2021 газ. Сообщалось, что компания призвала молдавских потребителей своевременно оплачивать счета за газ.