ЕС выделит Молдавии €60 млн для помощи пострадавшим от роста цен на газ

ЕС выделил Молдавии 60 млн евро, чтобы компенсировать рост цен на газ для самых уязвимых потребителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Евросоюз и Молдавия подписали документ, который предусматривает выделение Кишиневу средств для помощи наиболее пострадавшим потребителям газа. Об этом сообщила в среду 15 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

«Я рада, что сегодня мы подпишем пакет на €60 млн, чтобы снизить последствия роста газовых цен для наиболее уязвимых людей в Молдавии», - цитирует ТАСС Урсулу фон дер Ляйен.

Майя Санду подчеркнула, что подписание этого соглашения подтверждает полезность участия в Восточном партнерстве для Молдавии.

«Ресурсы, которые вы выделили сегодня, пойдут уязвимым людям, а мы продолжим совместную работу по энергобезопасности, чтобы Молдавия больше не сталкивалась с такими ситуациями как сегодня», - сказала Санду.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Позже «Газпром» предупредил Молдавию о возможности прекращения поставки газа из-за того, что Молдавия не выполнила в срок обязательства по оплате топлива.

В декабре компания «Молдовагаз» перечислило российскому холдингу «Газпром» платеж за потребленный в ноябре 2021 газ. Сообщалось, что компания призвала молдавских потребителей своевременно оплачивать счета за газ.