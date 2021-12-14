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Экономика14 декабря 2021 6:52

Молдавия оплатила «Газпрому» поставки топлива за ноябрь

«Молдовагаз» призвала потребителей внутри страны своевременно оплачивать счета за газ
Абдулла ШАКИРОВ
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Молдавия оплатила «Газпрому» поставки топлива за ноябрь

Молдавия оплатила «Газпрому» поставки топлива за ноябрь

Фото: REUTERS

Компания «Молдовагаз» перечислило российскому холдингу «Газпром» платеж за потребленный в ноябре 2021 газ.

«ОАО «Молдовагаз» в полном объеме перечислило «Газпрому» оплату за потребленный природный газ в ноябре. В настоящее время компания ориентирована на накопление платежей за первую половину декабря, в том числе авансовые перечисления от экономических агентов», – сообщается на сайте молдавской энергетической компании.

«Молдовагаз» призвала молдавских потребителей своевременно оплачивать счета за газ.

Как писал сайт kp.ru, ранее «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, а также выразил надежду, что при помощи властей Молдавии компания решит в кратчайшие сроки. Однако премьер страны Андрей Спыну заявил о намерении попросить руководство российского холдинга предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга.

Позже Газпром» согласился дать Молдавии отсрочку по оплате за газ и не прекращать поставки голубого топлива. Спыну сообщил, что Молдавия погасит долг перед российской компанией 26 ноября 2021.