В Германии россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство гражданина Грузии Хангошвили

За убийство террориста Хангошвили в Берлине россиянина приговорили к пожизненному заключению. На фото: Зелимхан Хангошвили.

56-летний россиянин Вадим Соколов (Красиков) приговорен к пожизненному заключению за убийство 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривал Высший суд в Берлине, пишет Berliner Morgenpost. Слушания по делу шли с 2020 года.

Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года велосипедистом, который дважды выстрелил в него, проезжая мимо. Россиянин Вадим Соколов был задержан по подозрению в убийстве. Позже следствие объявило, что настоящее имя задержанного – Вадим Красиков.

Также стало известно, что убитый гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке террористических актов в Беслане и Москве в 2004 году. В Берлине он жил, получив статус беженца.

Также на kp.ru сообщалось, что Зелимхан Хангошвили имел связи с ЦРУ. Подробности читайте здесь.