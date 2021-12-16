Сенаторы США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»

В США предложили объявить Россию «спонсором терроризма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор Джим Риш представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны», где предлагается объявить Россию «спонсором терроризма». Об этом сообщил комитет сената по международным отношениям.

- Законопроект... утверждает 450 миллионов (долларов) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма, — говорится в документе, который поддержали восемь сенаторов.

Кроме того, предложено предоставить американскому лидеру Джо Байдену дополнительные полномочия, если он использует все ресурсы для помощи Незалежной. Также политики предложили ужесточить санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Позже Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.