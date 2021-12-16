В Новосибирской области вводят QR-коды в салонах красоты и саунах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Новосибирской области приняли решение о расширении перечня организаций для посещения по QR-кодам, присоединив к ним парикмахерские, салоны красоты, а также сауны и солярии. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает облправительство.

Дополнительные меры были одобрены в ходе заседания правительства Новосибирской области, а постановление губернатор региона Андрей Травников подписал в четверг, 16 декабря. Изменения вступают в силу с понедельника, 20 декабря.

Согласно новым правилам, QR-код потребуется при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических и SPA-салонах, в соляриях, саунах и банях, а также в ателье, выставочных залах, на базах отдыха.

Кроме QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции, гражданин может предъявить справку о перенесенном заболевании или справку о медотводе от прививки с приложенным к нему отрицательным ПЦР-тестом, который проведен не более чем за 48 часов до посещения объекта.

Режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции в Новосибирской области был продлен до 1 апреля следующего года.

Напомним, ранее комитет Госдумы по здравоохранению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах. Документ рекомендовали принять в первом чтении.