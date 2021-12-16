Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в Москве

Сегодня в Москве похоронят кинорежиссера Сергея Соловьева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым стартовала в Москве в четверг, 16 декабря. Она проходит в церкви Иоанна Богослова на Бронной.

Екатерина Васильева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одними из первых проститься с создателем фильма "Асса" пришли режиссер Вадим Абдрашитов и актер Сергей Шакуров, который сыграл в картине Соловьева "Сто дней после детства".

Кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ранее писал сайт kp.ru, Народный артист России режиссер и сценарист Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым проходит в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, знаменитый режиссер легендарных фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Смятение чувств", "Нежный возраст" и "Анна Каренина" перед уходом из жизни долго и тяжело болел, несколько раз оказывался в реанимации.