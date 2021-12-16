Шольц назвал правильным решение о высылке российских дипломатов из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин дал четкий ответ на дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, выслав двух российских дипломатов из страны. Такое заявление во четверг, 16 декабря, сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии стал «ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи», и поэтому министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «дала на это ясный ответ».

Напомним, в минувший вторник, 15 декабря, внешнеполитическое ведомство Германии объявил, что два дипломата являются нежелательными персонами. Глава МИД ФРГ заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Посольство России в Берлине выразило немецкому министерству иностранных дел решительный протест из-за высылки двух российских дипломатов из Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит недружественные действия «без адекватного ответа».