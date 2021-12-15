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Политика15 декабря 2021 16:56

Мария Захарова пообещала «адекватный ответ» на высылку двух российских дипломатов из Берлина

МИД России пообещал предпринять симметричные действия в ответ на объявление персонами нон грата двух российских дипломатов в Германии
Мария ПАВЛОВА
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Мария Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на высылку двух дипломатов из ФРГ.

Мария Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на высылку двух дипломатов из ФРГ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала объявление персонами нон грата двух российских дипломатов в Германии.

Она пообещала, что Россия предпримет симметричные действия в ответ на недружественный жест ФРГ.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт», - заявила Захарова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в среду 15 декабря в министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Гражданин России приговорен к пожизненному заключению Верховным судом Берлина за убийство Хангошвили. Ранее сообщалось о причастности Хангошвили к подготовке террористических актов в Беслане и в Москве.