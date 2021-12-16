Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%

Коллективный иммунитет в России достиг 57,7% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 57,7%, рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова в четверг, 16 декабря.

Как сообщила вице-премьер на пленарном заседании Госдумы, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 70,4 млн человек, а первый компонент вакцины был введен 76,4 млн раз.

Как ранее писал сайт kp.ru, Голикова отметила, что достигнуть коллективного иммунитета в 80% можно при условии вакцинации каждого гражданина России, не имеющего противопоказаний к прививке. Кроме того, нужно повторно привить 7,6 миллиона человек, уточнила вице-премьер.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19.