Голикова заявила, что ни один человек в России не умер от прививки против коронавируса в 2020 году

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никто в России не умер из-за прививки против коронавируса в 2020 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы РФ в четверг, 16 декабря.

По ее словам, исчерпывающих данных по 2021 году пока еще нет, поэтому она не приводит статистику за этот период.

"Данных 2021 года пока нет, мы подведем итоги", - уточнила Голикова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же выступления Татьяна Голикова не исключила, что в России могут измениться сроки действия сертификатов о вакцинации, причем, как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от обстоятельств.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 57,7%. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 70,4 млн человек, а первый компонент вакцины был введен 76,4 млн раз.