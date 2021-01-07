В ночь на 7 января президент России Владимир Путин приехал на Рождественское богослужение в древнерусскую церковь Николы на Липне в Новгородской области.Этот храм – самый древний из сохранившихся до наших дней, каменная церковь на живописном острове Липно на озере Ильмень была построена архиепископом Климентом еще в 1292 году. В ней сохранились фрески XIII века, а строительная техника и отдельные конструкции легли в основу новгородского зодчества XIV века. В годы Великой отечественной войны храм был разрушен, а потом отреставрирован в 1956 году.Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России по традиции встречает Рождество Христово не в столице. Например, в прошлом году он на рождественские праздники в третий раз подряд приезжал в Санкт-Петербург.Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым! Желаем вам мира, добра и любви.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ18 храмов, где встречал Рождество Владимир ПутинПрезидент России традиционно отмечает Рождество в одном из храмов за пределами столицы. За двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну, побывав на праздничной службе в Якутске и Великом Новгороде, Сочи и Владимире, Челябинской и Тверской областях. В последние два года глава государства встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга. «КП» собрала все рождественские поездки президента (подробности).