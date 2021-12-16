Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода Фото: REUTERS

Экономические санкции Евросоюза против России продлены на полгода. Соответствующее решение приняли лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

«В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев – до 31 июля 2022», – рассказал ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России. Тогда на саммите ЕС был затронут вопрос выполнения Минских соглашений, и все участники констатировали отсутствие прогресса в их реализации и нарастание напряженности на границе Украины и России. В связи с этим было решено продлить санкции еще на шесть месяцев.

Напомним, в четверг, 16 декабря, депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию по подготовке санкций против России на случай ее агрессии против Украины. Документ поддержали 548 парламентариев, 69 выступили против, 54 воздержались.