Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 декабря 2021 19:18

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Решение принято из-за ситуации на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Фото: REUTERS

Экономические санкции Евросоюза против России продлены на полгода. Соответствующее решение приняли лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

«В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев – до 31 июля 2022», – рассказал ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России. Тогда на саммите ЕС был затронут вопрос выполнения Минских соглашений, и все участники констатировали отсутствие прогресса в их реализации и нарастание напряженности на границе Украины и России. В связи с этим было решено продлить санкции еще на шесть месяцев.

Напомним, в четверг, 16 декабря, депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию по подготовке санкций против России на случай ее агрессии против Украины. Документ поддержали 548 парламентариев, 69 выступили против, 54 воздержались.