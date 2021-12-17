Сокуров сказал, что его письмо в СПЧ не предназначалось для широкой огласки

Режиссер Сергей Сокуров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер Сергей Сокуров подтвердил, что он действительно отправил письмо в Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, в котором извинился за свои слова во время встречи президента России Владимира Путина с СПЧ. Однако, по его словам, это обращение не предназначалось для публичного обсуждения и не должно было попасть к журналистам.

«Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения», - сказал режиссер в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на той встрече Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил исключить их из состава России. Президент с ним не согласился, но режиссер начал приводить свои доводы. Путин в ответ призвал не превращать заседание СПЧ в ток-шоу.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил реакцию президента. По словам официального представителя Кремля, режиссер «непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».