Экс-подрядчик Пентагона арестован по подозрению в шпионаже в пользу России

Об аресте "шпиона" сообщил Минюст США Фото: REUTERS

В США «разоблачили» шпиона: в штате Южная Дакота 15 декабря был задержан 63-летний американец по имени Джон Роув, который ранее был подрядчиком Пентагона, осуществлял испытательную деятельность по контракту с ведомством. Мужчина арестован по обвинению в попытке шпионажа в пользу России.

В сообщении американского Минюста говорится, что Джону Роуву предъявлены обвинения в попытке передать иностранному правительству секретную информацию, которая касается национальной безопасности США. Если его признают виновным, мужчине грозит пожизненное заключение, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 66-летнего гражданина республики, которого заподозрили в шпионаже в пользу ФСБ России, поляку предъявили обвинение.

А буквально за месяц до этого в Германии 56-летнего немца признали виновным в шпионской деятельности, тоже в пользу России. По версии следствия, подсудимый переслал чертежи Бундестага сотруднику российского посольства, который якобы сотрудничает с ГРУ. Суд Берлина приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.