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Политика17 декабря 2021 4:31

Канцлер ФРГ Шольц опроверг, что приостановка сертификации «Северного потока - 2» связана с политикой

Шольц пообещал, что Берлин приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шольц пообещал, что Берлин приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину

Шольц пообещал, что Берлин приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину

Фото: REUTERS

Сертификация газопровода «Северного потока - 2» не связана с политикой. Такое заявление сделал Канцлер Германии Олаф Шольц, назвав проект трубопровода коммерческим.

По словам главы немецкого правительства, Федеральное сетевое агентство будет принимать решение о сертификации газопровода, не руководствуясь политикой. Шольц отметил, что сейчас решается вопрос о соответствии трубопровода европейскому законодательству в области энергетики, а также указал на то, что в данный проект вложены частные инвестиции.

«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии» , - заявил немецкий канцлер.

Кроме того, Шольц обратил внимание на то, что данная процедура требует большого количества консультаций, а также пообещал, что Берлин приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину.