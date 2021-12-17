Канцлер ФРГ Шольц опроверг, что приостановка сертификации «Северного потока - 2» связана с политикой

Шольц пообещал, что Берлин приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину Фото: REUTERS

Сертификация газопровода «Северного потока - 2» не связана с политикой. Такое заявление сделал Канцлер Германии Олаф Шольц, назвав проект трубопровода коммерческим.

По словам главы немецкого правительства, Федеральное сетевое агентство будет принимать решение о сертификации газопровода, не руководствуясь политикой. Шольц отметил, что сейчас решается вопрос о соответствии трубопровода европейскому законодательству в области энергетики, а также указал на то, что в данный проект вложены частные инвестиции.

«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии» , - заявил немецкий канцлер.

Кроме того, Шольц обратил внимание на то, что данная процедура требует большого количества консультаций, а также пообещал, что Берлин приложит все усилия для сохранения транзита российского газа через Украину.