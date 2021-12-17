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Здоровье17 декабря 2021 7:37

ВОЗ оценила эффективность применения вакцин от коронавируса разных типов

Комбинирование препаратов различного типа положительно влияет на их эффективность
Источник:kp.ru
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
ВОЗ оценила эффективность применения вакцин от коронавируса разных типов

ВОЗ оценила эффективность применения вакцин от коронавируса разных типов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами, созданными на основе разных технологий, примерно соответствует эффективности после уколов вакцинами с одинаковой платформой. Такое заявление сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают в организации после проведенных исследований, эффективность вакцинации или ревакцинации вирусными векторными препаратами и вакцинами на основе технологии мРНК может быть от 61 до 91%, тогда как вакцинация только препаратами с технологией мРНК в среднем составляет 69-90%, а после вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса – от 43 до 89%.

В ВОЗ со ссылкой на проведенные в Великобритании и Чили исследования отмечают, что введение бустерной дозы препарата с отличающейся технологией от вакцины, введенной ранее при первых двух прививках, также показывает высокую эффективность против симптоматического течения заболевания.

Напомним, ранее Time признал «Героями года»-2021 разработчиков вакцин от коронавируса. Журнал выделил четырех специалистов, создавших препарат на основе технологии мРНК.