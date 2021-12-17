Песков заявил, что Россия зеркально продлит контрмеры в ответ на санкции ЕС

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия зеркально продлит контрмеры в ответ на пролонгирование санкций Евросоюза против страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 17 декабря.

"Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер, - подчеркнул Песков. - Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны".

Как ранее писал сайт kp.ru, экономические санкции Евросоюза против России продлены на полгода. Соответствующее решение приняли лидеры 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Напомним, в мае 2021 года российское министерство иностранных дел России опубликовано список из восьми граждан стран Европейского союза, которым был запрещен въезд на территорию РФ.

В перечне оказались руководитель Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент ЕК по вопросам европейских ценностей Вера Юрова. Данный шаг российская сторона приняла в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом Евросоюза санкции против шести россиян.