Рябков заявил, что Россия выступает категорически против вступления Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия выступает категорически против возможности постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО. Такое заявление в пятницу, 17 декабря, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что Москва требует отзыва решения 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.

«Предстоящее вхождение этой страны в НАТО нас категорически не устраивает, мы будем с этим бороться. Мы отрицаем саму возможность такой постановки вопроса. Мы можем обсуждать "за" и "против", но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте», - заявил дипломат в интервью «Интерфаксу».

Напомним, днем ранее, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сказал о том, что Североатлантический альянс продолжает расширение, несмотря на все протесты России, напомнив, что альянс уже принял Черногорию и Северную Македонию. Кроме того, он заявил, что НАТО не считает свою поддержку Киева угрозой для Москвы, отметив, что новая стратегическая концепция альянса говорит о важности «работать более тесно с партнерами вроде Украины».