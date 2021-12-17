США не исключают дополнительную военную помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты могут направить Украине дополнительную военную помощь, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Сейчас Вашингтон готовит новые «потенциальные пакеты помощи» Киеву.

«Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. Они активно рассматриваются», – сказал помощник Джо Байдена на семинаре в Совете по международным отношениям.

Между тем еще на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США на данный момент нет решений относительно военной помощи Украине. Ранее Киев уже получил от Вашингтона пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает оружие и боеприпасы, но о новых поставках речи пока не идет, отметил он.

Напомним, в октябре 2021 Минобороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от США.