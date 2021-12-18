Видео бегства Порошенко от повестки на допрос опубликовало Госбюро расследований Украины

Петр Порошенко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Бывший президент Украины Петр Порошенко скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене. Видеозапись инцидента опубликовало Государственное бюро расследований (ГБР).

На кадрах видно, как Порошенко в спешке садится в автомобиль и дает команду своему водителю быстрее уезжать, когда ему пытаются вручить повестку.

Напомним, Петр Порошенко в пятницу, 17 декабря, покинул Украину. Он уехал в турне по Турции и Польше после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Как ранее писал сайт kp.ru, служба безопасности Украины начала проверку возможной причастности Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.