Первый случай заражения "омикроном" выявили на Украине

Первый случай заражения "омикроном" на Украине выявили у туриста, вернувшегося из ОАЭ Фото: REUTERS

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на Украине зафиксировали у туриста, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил глава украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

Ляшко уточнил, что "омикрон" выявили по итогам полногеномного секвенирования. Носителя мутировавшего штамма госпитализировали.

По словам министра здравоохранения Украины, в настоящее время устанавливается список лиц, с которыми контактировал вернувшийся из ОАЭ турист.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии больных "омикрон"-штаммом коронавируса, которые находятся в России. По его словам, их состояние можно назвать стабильным.

Как отметил глава Минздрава, у зараженных "омикроном" в России болезнь протекает с незначительными симптомами или вообще без них. Угрозы жизни больным нет, подчеркнул Мурашко.