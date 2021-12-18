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Здоровье18 декабря 2021 9:49

Первый случай заражения "омикроном" выявили на Украине

Минздрав Украины объявил о первом случае заражения штаммом "омикрон" в стране
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Первый случай заражения "омикроном" на Украине выявили у туриста, вернувшегося из ОАЭ

Первый случай заражения "омикроном" на Украине выявили у туриста, вернувшегося из ОАЭ

Фото: REUTERS

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции на Украине зафиксировали у туриста, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил глава украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

Ляшко уточнил, что "омикрон" выявили по итогам полногеномного секвенирования. Носителя мутировавшего штамма госпитализировали.

По словам министра здравоохранения Украины, в настоящее время устанавливается список лиц, с которыми контактировал вернувшийся из ОАЭ турист.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии больных "омикрон"-штаммом коронавируса, которые находятся в России. По его словам, их состояние можно назвать стабильным.

Как отметил глава Минздрава, у зараженных "омикроном" в России болезнь протекает с незначительными симптомами или вообще без них. Угрозы жизни больным нет, подчеркнул Мурашко.