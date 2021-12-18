Глава МИД Белоруссии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей еще раз подтвердил серьезность слов лидера государства Александр Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Соответствующее заявление глава МИД сделал интервью RT Arabic.

"То, о чём заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - констатировал Макей.

Как ранее писал сайт kp.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предложить России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран Североатлантического альянса окажется в Польше.

Таким образом глава республики прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия альянса, то может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от ФРГ.