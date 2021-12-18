Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 декабря 2021 12:27

Глава МИД Белоруссии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие

Владимир Макей подчеркнул, что страна рассматривает это как один из возможных ответов на действия НАТО
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей еще раз подтвердил серьезность слов лидера государства Александр Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Соответствующее заявление глава МИД сделал интервью RT Arabic.

"То, о чём заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - констатировал Макей.

Как ранее писал сайт kp.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова предложить России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран Североатлантического альянса окажется в Польше.

Таким образом глава республики прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия альянса, то может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от ФРГ.