Вирусолог Волчков заявил, что привитые и переболевшие легче перенесут "омикрон"

Вакцинация даже в случае заражения облегчит течение болезни Фото: REUTERS

Люди, переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию, легче перенесут заражение штаммом "омикрон", заявил Ura.ru вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

"У нас уже огромный объем людей, которые и переболели, и вакцинировались, - подчеркнул Волчков. - Для этой группы людей, „омикрон“ будет легкой историей".

По его словам, сильнее опасаться нового штамма коронавирусной инфекции следует тех, кто еще не болел и при этом не поставил прививку.

"У них могут быть серьезные последствия", - предостерег ученый.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество госпитализаций и смертей в связи с заражением омикрон-штаммо коронавирусной инфекции будет расти.

Вирусолог Петр Чумаков, наоборот, выразил предположение об искусственном происхождении штамма "омикрон". По мнению Чумакова, омикрон-штамм был создан искусственно с целью прекратить пандемию COVID-19.