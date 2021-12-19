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Здоровье19 декабря 2021 11:17

Глава Минтруда подтвердил двойные выплаты медикам за работу в выходные дни

Медработникам в РФ заплатят двойные «ковидные» за работу в выходные дни
Мария ПАВЛОВА
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Медики получат двойные выплаты за работу в выходные дни.

Медики получат двойные выплаты за работу в выходные дни.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские медики за работу в выходные дни получат выплаты по двойному тарифу. Об том заявил в воскресенье 19 декабря глава Минтруда Антон Котяков.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — сказал Котяков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства 14 декабря заявил о том, что медики и социальные работники, которые работают с инфицированными коронавирусом людьми, должны получить «ковидные» надбавки в двойном размере за работу в праздничные новогодние дни.

Также Путин выступил против введения дополнительных ограничений с QR-кодами на транспорте накануне новогодних праздников. По мнению президента, это может доставить людям «слишком много проблем».