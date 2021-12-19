Фото: СК Москвы

В Москве следователи задержали подозреваемого в убийстве жены и тещи. Им оказался 52-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

- В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, сейчас он задержан, - сообщили в ведомстве.

Напомним, тела убитых в Москве женщин были обнаружены вечером 19 декабря в одной из квартир жилого дома на Каширском шоссе.

Столичная прокуратура показала видео с места убийства жены и тещи, которые были до смерти забиты родственником. На кадрах видно, что к работе привлечены кинологи, а следователи проводят осмотр места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". По данным ТАСС, предварительно, причиной конфликта между родственниками мог стать разговор о разводе.