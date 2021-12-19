Боррель заявил о необходимости ЕС обсуждать предложенные Россией гарантии безопасности Фото: REUTERS

Европейскому союзу следует включиться в дискуссию для обсуждения предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

- МИД России опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и Соединенными Штатами, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий, - заявил в своем блоге Боррель.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Грушко заявлял, что представители НАТО не контактировали с Россией после публикации предложений Москвой по гарантиям безопасности в Европе.

Однако в США сообщили, что американская сторона готова обсуждать с Москвой предложенные проекты, но Штаты видят в них неприемлемые моменты.