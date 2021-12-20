Роспотребнадзор ограничил поставки фруктов и овощей из Турции и Ирана

Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило ретейлеров о необходимости приостановить продажу части импортной продукции из нескольких стран.

Речь идет о запрещенных к ввозу в страну овощах и фруктах части производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана и шоколадных яиц, кукурузной лапши, вермишели, чипсов из Китая. Об этом со ссылкой на письмо столичного управления службы от 15 декабря за подписью ее главы Елены Андреевой пишут "Известия".

Причиной запрета стали неудовлетворительные результаты лабораторных исследований продуктов, которые проводились для определения наличия пестицидов и ГМО.