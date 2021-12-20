На Украине акт провозглашения независимости назвали препятствием для вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине считают, что акт провозглашения независимости страны противоречит желанию нынешних властей государства вступить в НАТО. Об этом говорится в статье украинского издания "Страна.ua".

Отмечается, что внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины.

- Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о госсуверенитете страны, то в разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" было четко указано: "Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках", - сказано в публикации.

Также там отмечается, что даже после изменений основного закона страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в североатлантическом альянсе было названо стратегическим курсом государства, из документа так никуда и не делась ссылка на Акт о независимости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский говорил о преградах для страны. Их он сравнил со шлагбаумом, который никак не удается обойти.

Однако в МИД РФ считают, что если Украина станет членом НАТО, то это может иметь опасные последствия. В частности, это чревато появлением на Украине ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к центральной России, отмечают в дипломатическом ведомстве.