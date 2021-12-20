В МИД России заявили, что США не идет на контакт по вопросам дипсобственности

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вашингтон никак не реагирует на предложения российской стороны по вопросам дипломатической собственности. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также выразил сомнения, что соответствующие переговоры удастся провести до конца 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, в ходе декабрьской беседы в формате видеоконференции российский лидер Владимир Путин сделал президенту США Джозефу Байдену радикальное предложение: обнулить все ограничения и вернуть всю дипсобственность.

Напомним, в сентябре 2017 года американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а в 2018-м – дипконсульства РФ в Сиэтле и Вашингтоне. В России назвали эту ситуацию грубым нарушением норм международного права.

Дипломаты неоднократно заявляли, что резиденция генконсула – это собственность России, она неприкосновенна, но американская сторона не захотела идти на уступки. Причинами действий американцев стало сокращение числа дипломатов США в России после высылки Вашингоном 60 российских дипломатов.