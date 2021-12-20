Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов Фото: REUTERS

Цена газа в Европе на открытие биржевых торгов в понедельник, 20 декабря, выросла более чем на 7%, и таким образом вновь поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Согласно данным биржи, стоимость январского фьючерса на нидерландском хабе TTF к 10:01 по московскому времени возросла до 1 732 долларов за тысячу кубометров, или 148,87 евро за МВт ч.

Напомним, накануне российский холдинг «Газпром» все же забронировал мощность для транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польши, однако на 14% меньше обычного объема. Незадолго до этого стоимость голубого топлива в Европе впервые с октября поднялась выше 1 700 долларов за тысячу кубометров. Рост цен на торгах в четверг, 16 декабря, составил около 10% после сообщения о том, что «Газпром» не будет бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа».