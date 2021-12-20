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Здоровье20 декабря 2021 12:06

Британские ученые выяснили, что "омикрон" менее опасен для легких, чем другие штаммы коронавируса

В Кембриджском институте связывают это с более низким расщеплением спайкового белка
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Ученые из Кембриджа считают, что омикрон-штамм коронавируса из-за отличий в расщеплении спайкового белка менее опасен для легких

Ученые из Кембриджа считают, что омикрон-штамм коронавируса из-за отличий в расщеплении спайкового белка менее опасен для легких

Фото: REUTERS

Омикрон-штамм коронавируса менее опасен для легких, чем "дельта" и другие штаммы, следует из результатов исследования группы британских ученых из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

Исследователи пришли к выводу, что "омикрон" демонстрирует пониженную заражаемость в органоидах и клетках легких Calu-3. Это связывают с более низким расщеплением спайкового белка.

Других значительных отличий в проникновении вируса в клетки легких ученые из Великобритании не обнаружили.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук опубликовали научную работу, в которой пришли к выводу, что мутации омикрон-штамма получились благодаря заражению мыши от человека и возвращению вируса обратно в человеческую среду.

Напомним, на территории Великобритании омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.