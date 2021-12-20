Суд Нидерландов отклонил запрос защиты о показаниях по ЗРК «Бук» в деле о катастрофе MH-17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в Нидерландах не удовлетворил запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boieng рейса MH17 о предоставлении всех документов, которые касаются свидетеля, заявлявшего, что лайнер не мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

«Суд отклонил запрос защиты обязать прокуратуру предоставить все документы, касающиеся свидетеля S45», – заявил во время слушаний судья Хендрик Стинхейс.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле назвали недопустимыми и неуместными призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной.

В июне этого года в ходе судебного заседания было заявлено, что малайзийский боинг был сбит украинским «Су».

Напомним, лайнер рейса MH17 потерпел крушение в 2014 году в небе над Донбассом. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.