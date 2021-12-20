Путин определил список мер для развития российского виноделия

Путин дал поручения по развитию российского виноделия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручения по развитию виноделия в России. Список поручений опубликован на официальном сайте президента.

В частности, предполагается с 2023 года внедрить систему прослеживания качества сырья и товаров на базе существующих государственных информационных систем. Доля российского вина в ассортименте розничных торговых сетей и ресторанов должна поэтапно увеличиваться, в том числе и за счет их приоритетного предложения. В стране должны быть разработаны типовые бизнес-проекты по созданию винодельческих хозяйств, а малый и средний бизнес необходимо обеспечивать землями, пригодными для устройства виноградников, посадочным материалом, оборудованием и необходимой техникой.

Президент также поручил повысить плодородие земель, предназначенных для выращивания винограда, обеспечить доступность страхования рисков утраты урожая винограда или порчи вина и развивать винный туризм. Предполагаются и другие меры.

О необходимости поддержки отечественного виноделия в РФ говорили еще в 2019 году. Подробности читайте здесь.

Ранее на kp.ru рассказывалось о саммите виноградарей и производителей вина в Абрау-Дюрсо, где назвали лучших российских виноделов.