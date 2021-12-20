Летевший из Парижа самолет приземлился в Шереметьево из-за неисправности Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет Airbus А-321, летевший из Парижа в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. У лайнера сработал датчик неисправности противобуксовочной системы.

«Рейс Париж – Москва с датчиком неисправности совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево», – сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Как уточняется в сообщение, самолет провел в воздухе почти 3,5 часа. В результате инцидента никто не пострадал.

Как писал сайт kp.ru, ранним утром 11 декабря из Шереметьево вылетел Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind Airlines. Он следовал в Краснодар рейсом N4161, но из-за разгерметизации салона экипажу лайнера пришлось экстренно приземлиться в Москве.

В конце декабря пассажирский самолет с неисправным шасси, следовавший из Доминиканской республики в Россию, из-за неисправности приземлился в Шереметьево.