Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 декабря 2021 23:59

Советник президента США по нацбезопасности заявил о готовности к диалогу с Россией

По словам Салливана, Вашингтон готов участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что «Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ».

Белый дом подчеркивает, что советник американского лидера «ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения российской стороны по безопасности в Европе. Он отметил, что «обсуждение носило деловой и прагматичный характер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности).