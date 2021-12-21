Советник президента США по нацбезопасности заявил о готовности к диалогу с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что «Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ».

Белый дом подчеркивает, что советник американского лидера «ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Ушаков и Салливан по телефону обсудили предложения российской стороны по безопасности в Европе. Он отметил, что «обсуждение носило деловой и прагматичный характер».

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