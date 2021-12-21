Фото «омикрона» впервые опубликовал центр «Вектор»

Центр «Вектор» впервые опубликовал фото «омикрона» Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

- Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон» коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и так далее, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Фото: центр «Вектор»

Уточняется, что «омикрон» отличается от других вариантов коронавируса тем, что не вызывает массовую гибель клеток на шестые сутки после заражения. Состояние клеток соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки после заболевания другими штаммами.

Ранее президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу заявил, что для противодействия новому штамму коронавируса «омикрон» может потребоваться объем антител, в 10-40 раз превосходящий тот, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности COVID-19. Палу также считает, что «омикрон» может обойти как антитела, полученные после вакцинации, так и появившиеся после выздоровления. По его мнению, завершением эффективного цикла вакцинации может стать третья доза прививки.

До этого иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что головная боль и слабость являются главными симптомами при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Специалист отметил, что у всех штаммов коронавируса имеется более 70 симптомов, но они более выражены у некоторых вариантов. К примеру, у основного варианта коронавируса главным симптомов была потеря обоняния, а у «дельты» она встречается реже.