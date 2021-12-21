Глава делегации в Вене Гаврилов: Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Россия намерена не допустить размещения инфраструктуры НАТО в Грузиии или на Украине Фото: EAST NEWS

Москва ни при каких обстоятельствах не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Соответствующее заявление сделал Константин Гаврилов, руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, попытки "заболтать" Россию успехом не увенчаются. "Или ответ будет совсем другой", - предостерег Гаврилов.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Москвой, которая требует пересмотреть обещание альянса "со временем принять" Украину и Грузию, данное на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что расширение Североатлантического альянса не может происходить в ущерб безопасности других стран. По его словам, дальнейшие расширение НАТО приведет к тяжелым последствиям для альянса.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика НАТО вступает в резкое противоречие с данным постулатом.