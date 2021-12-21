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Общество21 декабря 2021 8:43

Опрос: треть россиян планируют потратить на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей

Каждый пятый выделяет на эти цели от 30 до 50 тысяч рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Треть россиян планируют потратить на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей

Треть россиян планируют потратить на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Треть жителей России планируют потратить на подарки в честь Нового года от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом гласят итоги исследования онлайн-магазина Ozon, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян. Результаты есть в распоряжении сайта kp.ru.

- В общей сложности россияне собираются потратить на новогодние подарки для всех друзей и родных от 10 до 20 тыс. рублей — такой ответ дают 28% респондентов. Каждый пятый выделяет на эти цели от 30 до 50 тыс. рублей. Еще 14% готовы потратить 5-10 тыс. рублей, и столько же — 3-5 тыс. рублей, — говорится в пресс-релизе магазина.

При этом детям будут дарить игрушки, настольные игры, сладости, гаджеты, книги и одежду. Взрослым же россияне планируют вручить сувениры, парфюмерию, косметику, одежду или книги.

Треть опрошенных мечтают получить в подарок путешествие. Также среди наиболее востребованных подарков оказались ноутбук, смартфон и автомобиль.

Ранее сайт kp.ru провел опрос и узнал, с чем ассоциируется главный зимний праздник у россиян. Мы задали вопрос: «А что Новый год для Вас?». Треть опрошенных признались, что Новый год – это, в первую очередь, встречи с родными и друзьями, походы в гости и уютные посиделки. 32% участников опроса отметили, что Новый год - это самый семейный праздник. Еще треть опрошенных отметили, что любят праздник за новогоднюю программу и всегда, с удовольствием, пересматривают добрые советские фильмы. 31% респондентов заявили, что не представляют Новый год без «Иронии судьбы» или фильма «Иван Васильевич меняет профессию».