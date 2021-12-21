Цена на газ в Европе превысила 1 850 долларов впервые с 6 октября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на газ в Европе выросла почти на 8%, превысив отметку в 1 850 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 6 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно данным лондонской биржи, на открытии торговой сессии во вторник, 21 декабря, стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF превысила 1 800 долларов, после чего упала до 1750 долларов, однако позже начала расти, и уже к 11.37 по московскому времени стоимость голубого топлива достигла 1 869,5 доллара, что на 9% выше расчетной цены накануне, через несколько минут, к 11.44 по московскому времени цены замедлили рост до 7,8% - 1 851,4 доллара.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, компания «Газпром» решила не бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе 2022 года, а позже приостановила транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа».