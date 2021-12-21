В Минздраве сообщили, что в России штамм коронавируса омикрон выявлен у порядка 30 человек Фото: Светлана Макеева

Число заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» в России достигло 30 человек. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Виктор Фисенко, уточнив, заболевшие граждане находятся в стабильном состоянии.

«Около 30 человек, тяжелых нет», - приводит РИА Новости слова замминистра.

Напомним, накануне результаты исследования группы британских ученых из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний показали, что штамм коронавируса «омикрон» менее опасен для легких, чем «дельта» и другие штаммы. Как заявили ученые это связывают с более низким расщеплением спайкового белка. При этом каких-либо других значительных отличий в проникновении вируса в клетки легких специалисты не обнаружили.

Незадолго до этого британские эксперты выяснили, что «омикрон» также может вызывать потерю аппетита, однако это является достаточно редким симптомом для данного варианта коронавируса. Ученые также назвали другие проявления нового штамма.