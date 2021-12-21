Шойгу заявил о 8 тысячах американских военных на территории Восточной Европы

Министр обороны России заявил о 8 тысячах американских военных на территории Восточной Европы. Фото: REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на территории Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс человек. Об этом он сказал на итоговой коллегии Министерства обороны во вторник 21 декабря.

По словам Шойгу, США сформировали в Европе "многосферную" бригаду и в перспективе планируют поставить туда различные системы ударного ракетного оружия.

Также Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире по оснащенности оборудованием, отметив, что по объему оборонного бюджета РФ занимает в мировом рейтинге девятое место, сообщалось на kp.ru.

Российские вооруженные силы укомплектованы на 91 процент, причем военнослужащих контрактной службы в них в два раза больше, чем тех, кто проходит срочную службу, отметил Шойгу. У 67 процентов контрактников есть высшее или среднее специальное образование, добавил министр обороны.