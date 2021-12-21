Шойгу назвал российскую армию самой современной при условии девятого места в мире по бюджету

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России самая современная армия в мире, несмотря на то, что бюджет вооруженных сил на девятом месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что армия РФ является лидером по оснащенности современным вооружением. Такое заявление он сделал на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием российского президента Владимира Путина.

Шойгу отметил, что доля современного вооружения в армии и на флоте РФ составляет 71,2 процента. Таких показателей российская армия достигла при условии, что по общим затратам на оборону Россия занимает девятое место в мире, добавил он.

«По уровню современности наши Вооружённые силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте», - сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу заявил о 8 тысячах американских военных, размещенных на территории стран Восточной Европы.

Также министр обороны РФ предупредил, что американские частные военные компании готовят в восточной части Украины провокацию с применением неустановленных химических компонентов.