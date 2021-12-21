Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января 2022

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которому накануне предъявили обвинение в государственной измене, пообещал вернуться в незалежную в первой половине января.

«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января», - заявил политик в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале, отметив, что сделает это согласно своему графику, а не графику президента Украины Владимира Зеленского, которого он назвал мощным сценаристом «видосиков».

Экс-президент также указал на необходимо проанализировать, кто в действительности является виновным в госизмене, обвинив действующую украинскую власть в том, что та согласилась на разведение сил и средств в Донбассе.

Напомним, Порошенко принял решение покинуть нзалежную на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Как писал сайт kp.ru, сотрудники Государственное бюро расследований Украины расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как бывший украинский президент скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене.