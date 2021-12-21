Порошенко призвал проверить действия Зеленского на предмет госизмены

Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший лидер Украины Петр Порошенко, который в настоящее время находится за пределами родной страны и фигурирует в нескольких уголовных делах украинских силовиков, выступил с призывом проверить на состав госизмены действия нынешнего президента Владимира Зеленского.

По словам Порошенко, проверку на предмет государственной измены следует проводить не против него, а как раз против Зеленского.

"Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путём подписания документа о разведении отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперации украинской разведки?", - заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Отметим, что бывший украинский президент пообещал вернуться в Незалежную в первой половине января.

Напомним, Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, моряках в Керченском проливе и судебной реформе на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, служба безопасности Украины начала проверку возможной причастности Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене, возбужденному против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.