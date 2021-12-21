Госдума РФ приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 21 декабря, Госдума приняла в основном чтении проект закона об отмене обязательного техосмотра.

Согласно документу, от техосмотра будут освобождены «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые принадлежат физическим лицам и «используемые ими исключительно в личных целях».

Нововведения не распространяется на такси и другой вид транспорта, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, который применяют в служебных целях.

Как писал сайт kp.ru, накануне депутаты Госдумы подготовили в проект о техосмотрах поправку об исключении ТО «на обочине», а также отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный закон должен обязательно заработать в следующем году. По его словам, это сделает проще жизнь владельцев 50 миллионов транспортных средств, которые не используют свои автомобили в коммерческих целях.