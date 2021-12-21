Прокуратура запросила пять лет колонии для блогера Юферова, помочившегося на портрет ветерана

Матвей Юферов, который помочился на портрет ветерана, может провести за решеткой пять лет.

19-летний блогер Матвей Юферов может оказаться в местах лишения свободы на пять лет. Такое наказание запросила для него прокуратура в ходе судебного слушания во вторник 21 декабря. Кроме того, прокурор предлагает на пять лет лишить Юферова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Дело Юферова слушается в Московском городском суде.

«Государственный обвинитель прокуратуры г. Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 5 лет», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Юферова задержали после того, как он выложил в сеть свое фото. На фото молодой человек мочится на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Юферов вначале не признавал свою вину, по позже заявил, что раскаялся.