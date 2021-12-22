В отношении двух подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении двух подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Дознанием УВД по ЦАО города Москва в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что двух подозреваемых в нападении на знаменитого фигуриста доставили в отделение полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дмитрия Соловьёва избили в ночь на 21 декабря, когда он заступился за женщин, к которым приставали хулиганы. По словам девушки спортсмена Анны, Дмитрия долго били ногами по голове. К счастью, полиция задержала хулиганов задержали. Как выяснилось, нападавшим по 18 лет. Сейчас фигурист находится в отделении нейрохирургии Боткинской больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разве это порядочно — втроем на одного?». Бывшая партнерша Соловьева по танцам на льду отреагировала на нападение на фигуриста

Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым выиграли золото Игр-2014 в Сочи (подробности).