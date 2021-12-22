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В мире21 декабря 2021 22:56

WSJ: Кризис в Турции поставил под угрозу производство пасты Nutella

На фоне обрушения лиры турецким фермерам пришлось сократить производство орехов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рекордное обрушение турецкой лиры поставило под угрозу производство шоколадной пасты Nutella

Рекордное обрушение турецкой лиры поставило под угрозу производство шоколадной пасты Nutella

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний кризис в Турции поставил под угрозу производство шоколадно-ореховой пасты Nutella, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. Дело в том, что до недавнего времени турецкие фермеры производили большую часть фундука в мире (до 70%), а теперь на фоне обрушения лиры у них сильно выросли издержки.

В стране подорожали импортные удобрения, семена и пестициды, поэтому фермерам, у которых владеющая Nutella итальянская компания Ferrero ранее закупала фундук для пасты, пришлось сократить производство орехов.

«Если вы фанат Nutella, то лучше сделать запасы при ближайшем визите в продуктовый магазин», - приводит издание слова Тургана Зюльфикара, консультанта турецких компаний, работающих на рынке США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала 2021 года турецкая лира подешевела почти вдвое, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы. К слову, «КП» рассказывала, как резкий обвал лиры отразился на туристах из России, решивших провести отпуск в Турции.