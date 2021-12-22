Фильм «Дюна» Дени Вильнева претендует на четыре «Оскара»

Кадр из фильма «Дюна»

Фантастический фильм режиссера Дени Вильнева «Дюна» претендует на престижную кинопремию «Оскар» в четырех номинациях: лучший грим и прически, лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучшую музыку.

Во вторник, 21 декабря, Американская киноакадемия обнародовала шорт-листы претендентов на премию в десяти категориях, в каждом из них – по десять претендентов. Полный список номинантов будет оглашен 8 февраля, церемония награждения победителей должна пройти весной, 27 марта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, драма «Дюна» – новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта – вышла в российский прокат 16 сентября. Критики разделились на два лагеря: кто-то считает картину шедевром, а кто-то – чуть ли не главным разочарованием 2021-го.

Между тем, в конце октября стало известно, что Дени Вильнев снимет продолжение, премьера ленты «Дюна – 2» запланирована на 20 октября 2023 года.

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